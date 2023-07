Sthefany Brito mostra evolução do filho, Enrico: ‘Parece que nasceu ontem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 1:16 Compartilhe

Sthefany Brito encantou seguidores nesta quarta-feira, 12, com registros do filho, Enrico (2).

“Ah, meu coração. Às vezes parece que ele nasceu ontem, e às vezes parece que já tem uns 10 anos, tamanha intensidade do amor! A real é que vim nessa vida pra receber ele!”, declarou-se a atriz, em um vídeo publicado no Instagram.

Nos registros, o pequeno aparece ainda bebê e, na sequência, com 2 anos. Ele nasceu em novembro de 2020 e é fruto do relacionamento de Sthefany com Igor Raschkovscky.

“Desconheço criança mais linda!”, elogiou uma internauta. “O bebê mais lindo agora é a criança mais linda”, comentou outra. Veja:

