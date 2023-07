Sthefany Brito afirma que pais sofreram acidente de carro: ‘Maior susto e desespero das nossas vidas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 13:49 Compartilhe

Nesta quinta-feira (27), a atriz Sthefany Brito, de 36 anos, usou seu Instagram para comunicar que seus pais, Sandra e Joseph Brito, sofreram um acidente de carro. A artista também afirmou que o ocorrido acabou fazendo com que ela se afastasse das redes sociais.

“Ando sumida daqui porque meus pais sofreram um acidente de carro na estrada voltando de São Paulo esse fim de semana. Foi o maior susto e desespero das nossas vidas”, começou Sthefany.

Na sequência, a atriz informou o estado de saúde dos pais. “Agora sim, eu posso dizer que está tudo bem! Meu pai mesmo com dores, por conta da batida, em um geral está bem e já de alta”, detalhou.

“Minha mãe operou e estou aqui com ela no hospital enquanto ela se recupera! Ela é a base da nossa família, a mulher mais forte e com vontade de viver que eu conheço! Vovó Sandra é um guerreira”, acrescentou a atriz.

Sthefany ainda comentou que os pais tiveram uma segunda chance de viver após o acidente. “E Deus é maravilhoso! Foi um grande livramento, uma segunda chance”, completou.

