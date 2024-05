João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 21/05/2024 - 15:44 Para compartilhar:

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Valter Delgatti réus no caso de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão foi tomada na sessão desta terça-feira, 21.

Zambelli é acusada de articular a invasão ao sistema do conselho para a inclusão de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela teria contratado o hacker da Lava Jato, Valter Delgatti Netto, para conseguir hackear os sites.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a deputada e o hacker acessaram ao menos seis sistemas do Poder Judiciário por 13 vezes. A defesa nega os crimes.

Relator do caso, Moraes entendeu que há elementos de participação de Carla Zambelli nos crimes. Segundo o ministro, os ataques foram contra os sistemas do Judiciário e que há legalidade na denúncia.

Com a abertura da ação penal, a Suprema Corte iniciará as diligências, instruções e coleta de provas dos crimes. Carla Zambelli e Valter Delgatti Netto também devem prestar depoimentos ao STF antes de o caso ir à plenário.

Em nota, a defesa de Zambelli afirma que a deputada “não praticou qualquer ilicitude e confia no reconhecimento de sua inocência porque a prova investigação criminal evidenciou que inexistem elementos de que tenham contribuído, anuído e ou tomado ciência dos atos praticados pelo complicado”.