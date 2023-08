Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2023 - 18:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 30 AGO (ANSA) – O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do marco temporal de terras indígenas após um intervalo regimental com a parte final do voto do ministro André Mendonça. Até o momento, o placar da sessão está em 2 a 1 contra a tese. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias