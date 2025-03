STF retoma hoje julgamento de denúncia contra Bolsonaro

(ANSA) – BRASÍLIA, 26 MAR – Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que deve aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma hoje o julgamento sobre as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

A expectativa é de que Moraes, relator do caso, apresente um voto duro contra o ex-mandatário e outros sete acusados por crimes como abolição violenta do Estado de Direito e associação criminosa.

As defesas de Bolsonaro e do general Walter Souza Braga Netto haviam solicitado o impedimento de Moraes de participar do inquérito, mas o Plenário da Corte rejeitou os pedidos.

O relator deve começar a falar às 9h30, logo após o início da audiência, e seu voto deve se estender por cerca de duas horas.

Na sequência, votam os outros quatro membros do colegiado: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da turma.

Zanin demonstrou a intenção de dar celeridade a essa fase do inquérito sobre o Núcleo 1 da trama golpista, que está sendo analisada desde terça-feira (25). No entanto é incerto se a votação dos ministros será concluída ainda nesta quarta-feira.

Isso porque, diferentemente de ontem, nesta quarta não poderá haver sessão a partir das 14h, já que está marcada uma reunião presencial no Plenário do STF. (ANSA).