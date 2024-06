STF realiza audiência sobre dívida do RS na próxima terça-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 10:45 Para compartilhar:

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou para a próxima terça-feira, 25, às 10h30, uma audiência de conciliação para discutir a dívida do Rio Grande do Sul com a União após as enchentes que atingiram o Estado em maio.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu urgência para a extinção da dívida, que chega a R$ 100 bilhões.

A Advocacia-Geral da União (AGU) defende, por outro lado, que o governo federal já suspendeu a dívida por 36 meses e adotou medidas emergenciais para combater a crise.