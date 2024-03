AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/03/2024 - 19:35 Para compartilhar:

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux negou, nesta quinta-feira (21), o pedido de habeas corpus da defesa de Robinho para evitar a prisão imediata do ex-jogador, condenado na Itália a nove anos de prisão pelo estupro de uma jovem em 2013.

“Indefiro o pedido de liminar, ficando mantida a determinação de prisão do paciente para início do cumprimento da pena”, disse o ministro do STF.

