STF marca julgamento contra golpistas que destruíram relógio e tentaram roubar toga do STF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 14:49 Compartilhe

O Supremo Tribunal Federal marcou data para decidir se torna réus mais 45 acusados pelos atos de 8 de janeiro, entre eles expoentes da ofensiva golpista: Willian da Silva Lima, que tentou roubar a toga de um dos onze ministros da Corte; Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi flagrado destruindo relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto; Marcelo Fernandes Lima, que roubou réplica da Constituição do STF.

Também consta da lista o policial legislativo Alexandre Bento Hilgenberg, suspeito de omissão ante o levante antidemocrático.

A Corte máxima decidirá se abre ação penal contra os denunciados em sessão virtual extraordinária, prevista para começar na sexta, 23, e terminar na segunda, 26. A Corte máxima já colocou no banco dos réus 1.245 investigados pelo 8 de janeiro.

No 8º bloco de denúncias a ser analisado pelo STF, os crimes imputados são: associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias