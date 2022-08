STF lança livro de reflexões sobre temas atuais do Judiciário

Agência Brasil 04/08/2022 - 23:08 Compartilhe

O Supremo Tribunal Federal (STF) promoveu hoje (4) uma sessão de autógrafos do livro O Judiciário do Nosso Tempo, obra que reúne textos de juízes, advogados, membros do Ministério Público, ministros e ex-ministros do STF e jornalistas que cobrem as atividades da Justiça.

O livro tem textos escritos pelos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, além dos ex-ministros Ayres Britto e Nelson Jobim. A publicação envolve reflexões sobre diversos temas, como liberdade de imprensa, atuação das Forças Armadas e separação das competências dos Três Poderes.

Ontem (3), o Supremo lançou duas publicações em alusão às comemorações dos 200 anos de independência do Brasil e aos 130 anos de STF na República.

*Com informações do STF