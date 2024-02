STF intima Zambelli no plenário da Câmara para apresentar defesa sobre porte de arma

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/02/2024 - 2:15 Para compartilhar:

O STF (Supremo Tribunal Federal) intimou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante sessão no plenário da Câmara, na quarta-feira (21). A congressista deve apresentar sua defesa na investigação sobre porte ilegal de arma e constrangimento em caso de 2022.

Segundo a parlamentar, um oficial de Justiça da Corte havia tentado entregar a intimação em outras duas oportunidades, em sua casa e em seu gabinete na Câmara. A entrega da intimação ocorreu, enfim, durante a votação de um dos projetos da pauta da Casa desta quarta.

Zambelli virou ré em agosto de 2023. A denúncia se refere a um episódio de outubro de 2022, na véspera do segundo turno, quando a parlamentar discutiu com um apoiador do então candidato Lula, em uma rua de um bairro nobre de São Paulo. Ela perseguiu o homem com arma em punho.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu que o STF condene a deputada a uma multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos, além da decretação da pena de perdimento da arma de fogo utilizada no crime, bem como o cancelamento definitivo do porte de arma.

Em 20 de agosto de 2023, 0 STF tornou Zambelli ré pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A denúncia foi apresentada pela PGR (Procuradoria Geral da República) e o placar da votação na Corte ficou em 9 a 2.

