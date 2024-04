STF gasta quase R$ 1 milhão com carros oficiais no 1° trimestre

Coluna do Mazzini 23/04/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Por Carol Purificação, repórter da Coluna

Nos primeiros três meses deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) gastou mais de R$ 900 mil com os 85 veículos do órgão, aponta levantamento da Coluna. Alguns dos gastos incluídos no montante são condução, seguro, combustível, limpeza e garagem. Se permanecer assim, estima-se que no final do ano os valores cheguem aos R$ 3,6 milhões somente com carros oficiais.

No mesmo período do ano anterior, a Suprema Corte gastou mais de R$ 1 milhão e com um número ainda menor de veículos (71). Os dados são do portal da transparência do site do STF.

Desde os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o STF investiu mais de R$ 5,5 milhões para reforçar a segurança de sua sede. Os recursos foram investidos em sistemas de alarmes, cofres, equipamentos para os agentes que integram a polícia judicial, entre outros.