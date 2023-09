STF forma maioria para condenar terceiro réu por atos de 8 de janeiro

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/author/maurobalhessa/ 14/09/2023 - 19:11 Compartilhe

Após condenar dois réus nesta quinta-feira, 14, o STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para condenar o terceiro, Mateus Lima de Carvalho Lázaro, por atos antidemocráticos em 8 de janeiro.

A condenação foi de 17 anos de prisão, assim como votou o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes.

No entendimento do Supremo, o réu cometeu cinco crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Matheus, que é morador de Apucarana (PR), foi preso na Esplanada dos Ministérios e portava um canivete.

Demais julgamentos

Dois sujeitos foram condenados mais cedo, são eles Aécio Lúcio Costa e Thiago de Assis, sendo que o primeiro pegou 17 anos de prisão e o segundo 14 anos.

Matéria em atualização*

