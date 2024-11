STF finaliza julgamento de habeas corpus de Robinho

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/11/2024 - 15:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 27 NOV (ANSA) – Após formar maioria para manter o ex-atacante Robinho preso, o Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou o julgamento dos pedidos de liberdade do ex-jogador do Milan, condenado a nove anos de prisão por um estupro coletivo ocorrido na Itália em 2013.

O placar da votação encerrou com nove ministros votando a favor da manutenção da prisão do ex-atleta brasileiro na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, enquanto outros dois optaram pela liberdade de Robinho: Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

A análise dos dois pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa do ex-atleta teve início em setembro, no sistema virtual da Corte. Neles, os representantes do ex-centroavante de Santos e Real Madrid questionaram a legalidade da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em março, homologou a sentença da Justiça italiana e determinou o cumprimento da pena no Brasil.

Em 2022, Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados na Itália por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa. Como o Brasil não extradita seus próprios cidadãos, Roma pediu que Robinho cumprisse pena em seu país. (ANSA).