STF elege Rosa Weber para presidir tribunal pelos próximos 2 anos

BRASÍLIA (Reuters) – O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu nesta quarta-feira a ministra Rosa Weber para presidir a corte pelo próximo biênio no lugar de Luiz Fux, e o ministro Luís Roberto Barroso foi escolhido para a vice-presidência do colegiado.

Ainda que tenha ocorrido uma eleição, é praxe que a votação siga uma linha sucessória regida pelo critério da antiguidade na corte. A posse da nova presidência está prevista para o dia 12 de setembro.

Em fala de agradecimento, Weber afirmou que exercer a chefia do Judiciário e do CNJ “é uma honra inexcedível, sobretudo quando se tem a sorte de ter como companhia um ministro generoso, competente e amigo, como o ministro Luís Roberto Barroso”.

Weber, juíza de carreira há 46 anos na magistratura, afirmou ainda que exercer o cargo representará um desafio diante de tempos tumultuados.

“Mas vou procurar desempenhá-lo com toda serenidade e com a certeza do apoio de vossas excelências, sempre na defesa da integridade e da soberania da Constituição e do regime democrático.”

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)