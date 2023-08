++ STF determina quebra de sigilos de Bolsonaro e Michelle ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/08/2023 - 23:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 17 AGO (ANSA) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (17) a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A decisão acolhe um pedido da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura a venda ilegal e posterior recompra de joias e outros itens de luxo dados de presente por países árabes a Bolsonaro no exercício do mandato de presidente.

Por lei, esses artigos deveriam ter sido declarados à Receita Federal e incluídos no patrimônio do Estado. (ANSA).

