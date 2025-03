STF decide pela extradição de traficante italiano

BRASÍLIA, 13 MAR (ANSA) – O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade pela extradição do italiano Marco Cadeddu, 44, condenado na Itália a 14 anos e seis meses de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa, receptação de bens e lavagem de dinheiro.

Segundo informações do UOL, Cadeddu, um dos 22 narcotraficantes italianos presos no Brasil nos últimos dez anos, liderava uma quadrilha com mais de dez integrantes que traficavam cocaína, haxixe e maconha para Cagliari e proximidades, na Sardenha, sul da Itália.

Ele foi preso em Santa Catarina em junho do ano passado, após ter seu nome na lista de procurados da Interpol. Em seu país de origem, ele ainda precisa cumprir nove anos e oitos meses de cárcere.

A Polícia Federal ainda investiga se o criminoso lavava dinheiro com o tráfico de drogas em território nacional.

Cadeddu chegou ao Brasil em 2020, onde se apresentava como empresário e tinha uma vida de luxo. Ele é casado com uma brasileira e pai de duas crianças. (ANSA).