STF considera tese da legítima defesa da honra inconstitucional para crimes de feminicídio

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/author/maurobalhessa/ 01/08/2023 - 17:15 Compartilhe

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu de forma unânime nesta terça-feira, 1, que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional em casos de crimes de feminicídio. Trata-se de uma ação movida pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista).

A análise havia iniciado em junho, com o voto do relator, Dias Toffoli. De acordo com ele, é um recurso argumentativo “odioso, desumano e cruel” utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra mulher para culpar as vítimas por suas próprias mortes ou lesões. Isso contribui para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres, pois exonera os responsáveis da devida sanção.

Matéria em atualização*

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias