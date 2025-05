STF começa nesta segunda a ouvir testemunhas sobre plano de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal dá início nesta segunda-feira, 19, ao interrogatório das testemunhas de acusação e da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do núcleo 1 da suposta trama golpista. Está previsto para hoje as oitivas do ex-comandante do Exército Freire Gomes e o ex-comandante da Aeronáutica Batista Júnior.

Os principais depoimentos devem ser tomados no dia 30 deste mês, data na qual o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e o deputado federal e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello vão falar na audiência marcada por Moraes. Todos foram indicados por Bolsonaro.

Em março deste ano, Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista viraram réus no STF e passaram a responder a uma ação penal pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.