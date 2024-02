STF autoriza extradição de mafioso à Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/02/2024 - 11:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 21 FEV (ANSA) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a extradição de Vincenzo Pasquino, acusado de ligação com a máfia ‘ndrangheta, para a Itália.

Segundo o portal UOL, o STF enviou ao Ministério da Justiça um ofício sobre a decisão na última segunda-feira (19).

Condenado em seu país a 14 anos e meio de prisão em segunda instância por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, Pasquino foi preso na Paraíba em maio de 2021, ao lado de Rocco Morabito, conhecido como “rei da cocaína” e extraditado pelo Brasil à Itália em julho de 2022.

Segundo a polícia italiana, Pasquino representava um clã da ‘ndrangheta em território brasileiro, o Nirta Versu, de San Luca, na Calábria.

A máfia calabresa é uma das organizações criminosas mais poderosas no mundo e tem ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo surgido nas prisões de São Paulo e que hoje lidera o tráfico de drogas do Brasil para a Europa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias