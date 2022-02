STF aceita pedido de reabertura de ação de Luciana Gimenez contra Jorge Kajuru

A polêmica envolvendo Jorge Kajuru e Luciana Gimenez voltou para as mãos da Justiça. Após terem arquivado a ação da apresentadora contra Kajuru por difamação, a ministra Rosa Webber, do STF, decidiu reabrir a ação após ter analisado que a acusação de Luciana não tem relação com o trabalho de Jorge como Senador e, por isso, ele não tem foro privilegiado ou imunidade parlamentar.

O pedido de reabertura da ação foi feito pelos advogados de Luciana. “Como se observa, a prática alegadamente delitiva teria ocorrido fora da ambiência da Casa Legislativa, não guardando qualquer relação com o cargo exercido pelo querelado, a revelar a ausência dos elementos de conexão firmados na Questão de Ordem da Ação Penal nº 937, que justificariam a competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal”, diz a decisão publicada no site do STF.

Luciana entrou com uma ação contra Jorge Kajuru após, em março de 2021, o político ter chamado a apresentadora da RedeTV! de “desqualificada” e “garota de programa” em entrevista à Antonia Fontenelle (que também foi processada e teve que pagar multa de R$ 20 mil por danos morais à ex-modelo). Além do processo, ela também conseguiu uma liminar que proíbe Kajuru de citar o nome dela ou comentar sobre a vida pessoal de Luciana.

