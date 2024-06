STF: ação contra acusados do assassinato de Marielle começa a tramitar

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 24/06/2024 - 20:32 Para compartilhar:

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (24) que os acusados de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018, apresentem defesa prévia no prazo de cinco dias.

A decisão marca o início da tramitação da ação penal aberta na semana passada contra os irmãos Brazão e outros acusados pelo crime. Não há data definida para o julgamento final, que decidirá pela condenação ou absolvição dos réus.

