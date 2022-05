Steven Tyler, do Aerosmith, está em reabilitação e diz ter gasto R$ 28 milhões em cocaína

Steven Tyler, 74 anos, teve uma recaída com drogas e se internou em uma clínica de reabilitação após ter gasto, segundo o “New York Post”, 6 milhões de dólares em cocaína – aproximadamente R$ 28 milhões.

Isso tudo sem contar com outras substâncias, como heroína, maconha e metanfetamina. “Como muitos de vocês sabem, nosso amado irmão Steven tem trabalhado em sua sobriedade por muitos anos. Após uma cirurgia no pé para se preparar para o palco e a necessidade do uso de medicamentos para controlar a dor durante esse processo, ele teve uma recaída recentemente e de forma voluntária entrou em um tratamento para se concentrar em sua saúde e recuperação”, diz um comunicado divulgado esta semana sobre o artista.