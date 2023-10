Steve Scalise é um dos favoritos à presidência da Câmara dos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 19:01 Compartilhe

WASHINGTON, 4 OUT (ANSA) – O deputado Steve Scalise, atual líder republicano na Câmara, se candidatou oficialmente à presidência da Casa e é um dos favoritos para substituir Kevin McCarthy, deposto na terça-feira (3) a pedido do próprio partido em uma decisão inédita.

Scalise, de 57 anos, um ultraconservador da Louisiana com bisavós de origem siciliana, teria já começado a negociar com expoentes do partido.

“Seria um presidente fenomenal”, disse o deputado Matt Gaetz, trumpista de extrema-direita que apresentou a moção de desconfiança contra McCarthy. Ele também apontou Tom Emmer (Minnesota), Mike Johnson (Louisiana), Jody Arrington (Texas) e Kevin Hearn (Oklahoma) como boas escolhas.

Pesa sobre Scalise a sombra de seus contatos passados com o supremacista branco David Duke, ex-membro da Ku Klux Klan da Louisiana.

Em 2002, Scalise também participou de uma conferência de supremacistas brancos organizada por ele, mas depois se distanciou, definindo o episódio como “um erro” e assegurando ser “contra as divisoras visões raciais e religiosas de grupos como aqueles”.

O deputado foi eleito para a Câmara em 2008. Em 2017, foi ferido em um atentado por um extremista de esquerda anti-Trump enquanto jogava beisebol com colegas de partido, mas sua posição a favor das armas não mudou.

Recentemente, anunciou que enfrenta um mieloma múltiplo e passa por tratamento oncológico. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias