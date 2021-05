Steve-O revela ter usado anestesia para gravar novo filme de ‘Jackass’

A série “Jackass” é conhecida por fazer diversas situações perigosas com seus participantes sem a presença de dublês, e um dos veteranos do programa é Steve-O, que faz as experiências ao lado de Johnny Knoxville. Os dois já passaram por poucas e boas durante o programa, mas Steve foi além e contou em seu canal do Youtube que durante as gravações do novo filme a franquia precisou ser anestesiado da cintura para baixo.

“Pode ser que eu tenha convencido um médico a se vestir como palhaço e aplicar uma agulha de 2,5 cm na minha espinha e injetar uma droga que me paralisou da cintura para baixo enquanto eu corria, aí várias coisas terríveis aconteceram comigo”, disse o ator de 46 anos. As gravações começaram em dezembro de 2020, mas Johnny Knoxville e Steve precisaram ser hospitalizados após pularem em uma esteira em alta velocidade enquanto tocavam instrumentos musicais.

