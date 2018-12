Steve Carrell nega retorno de ‘The Office’: ‘Não seria a mesma coisa’

Steve Carell fez sucesso ao longo das temporadas de The Office, mas parece que o ator não faz questão que o seriado volte. Em entrevista ao site Collider, ele explicou que não seria possível reproduzir o que foi feito na primeira vez.

“Eu amo a série. Foram tempos empolgantes, e todas essas pessoas são meus amigos. Todos nós amamos isso. Foi uma coisa especial. Eu só não quero cometer o erro de fazer uma versão não tão boa dela. As probabilidades não estariam a favor, em termos de recapitular exatamente o que era na primeira vez”.

“Você teria que ter todos os mesmos roteiristas, mesmos produtores, mesmos diretores, mesmo atores, e mesmo com todos esses componentes, não seria a mesma coisa”, explicou.

Por fim, Carell comentou o crescente sucesso da série após ser disponibilizada no catálogo da Netflix: “A série é bem mais popular agora do que era quando foi ao ar. É realmente incrível que tenha atraído a atenção das pessoas tantos anos depois”. The Office foi ao ar em 2005 e terminou em 2013 após nove temporadas.