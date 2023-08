Sterling brilha, Chelsea não toma conhecimento e bate o modesto Luton Town em casa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 18:34 Compartilhe

Sem sustos, o Chelsea fez prevalecer sua superioridade em Stamford Bridge nesta sexta-feira. A equipe de Mauricio Pochettino recebeu o Luton Town pela terceira rodada do Campeonato Inglês, em noite inspirada de Raheem Sterling, e venceu por 3 a 0.

Esta é a primeira vitória do time de Londres na competição. Antes disso, havia empatado com o Liverpool na rodada de abertura da competição por 1 a 1 e perdeu na última rodada para o West Ham, fora de casa, por 3 a 1. Com o triunfo, o Chelsea sobe para a 8ª colocação. Já o Luton Town amarga a lanterna sem somar pontos em dois jogos. A partida com o Burnley foi adiada por falta de estrutura.

E, de fato, a diferença entre os rivais se refletiu em campo. O Chelsea praticamente não sofreu para derrotar o modesto adversário. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas inspirado, Raheem Sterling foi a campo decidido a ser o nome do duelo.

O atacante aproveitou a diferença técnica entre as equipes para brilhar. O astro marcou na primeira e na segunda etapa, além de contribuir com a construção da jogada e a assistência para o gol de Nicolas Jackson, aos 30 minutos do segundo tempo.

O próximo compromisso dos comandados de Pochettino pelo Campeonato Inglês é no sábado, diante do Nottingham Forest. O Chelsea, inclusive, emprestou o brasileiro Andrey Santos para o rival inglês. Revelado pelo Vasco, o volante será companheiro de Danilo, ex-Palmeiras, e Felipe, ex-Corinthians. Já o Luton Town encara o West Ham, em casa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias