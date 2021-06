Stephen Curry prevê 76ers campeão da NBA com seu irmão Seth como MVP das Finais

O astro Stephen Curry, do Golden State Warriors, está “otimista” com a participação do Philadelphia 76ers e do seu irmão Seth Curry nos playoffs da NBA. Em entrevista para o jornal americano San Francisco Chronicle, o armador previu que o confronto final da liga será entre o time da Filadélfia e o Utah Jazz, com os 76ers como campeão. Ele escolheu também Seth como o MVP (melhor jogador) das Finais.

“Agora, eu sou um fã fictício dos 76ers”, acrescentou Stephen Curry. “Estamos indo para um livro de histórias”.

O armador disse ainda que embora os Warriors tenham sido eliminados no “play-in” (fase anterior aos playoffs) pelo Los Angeles Lakers, ele está gostando da disputa da pós-temporada.

“Não sou o tipo de pessoa que ignora (playoffs), só porque não estou jogando”, explicou Stephen Curry. “Aquele primeiro jogo entre Memphis (Grizzlies) e Utah foi difícil porque imaginei que deveríamos estar jogando ali. Depois que isso foi superado, eu estava bem. Adoro assistir e jogar”.

Líder da Conferência Leste na temporada regular, os 76ers estão empatando a série de semifinal contra o Atlanta Hawks por 2 a 2. O jogo 5 acontecerá nesta quarta-feira, na Filadélfia.

