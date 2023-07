Stênio Garcia tem alta médica após uma semana internado com quadro de septicemia aguda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 16:14 Compartilhe

O ator Stênio Garcia, 91 anos, deixou o hospital onde passou sete dias internado e já está em casa.

O anúncio foi feito pelo o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no início da tarde desta sexta-feira (07), informando que ele se recuperou e deixou a unidade.

Stênio Garcia foi internado no dia 1º de julho após sentir fortes dores nas pernas. No hospital, ele foi diagnosticado com um quadro de septicemia aguda.

Ao longo da semana, o ator vinha apresentando boa resposta ao tratamento, conforme boletim médico divulgado.

Na última terça-feira (4), opróprio artista publicou um vídeo em sua conta no Instagram para agradecer o apoio e as manifestações de carinho que recebeu após sua internação.

“Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre”, escreveu, ao lado de um vídeo. “Quero mandar um beijão para todos vocês”, diz.

Harmonização facial

No mês passado, Stenio Garcia compartilhou o resultado de uma harmonização facial. Na web, internautas levantaram a suspeita de relação entre o procedimento e a septicemia, o que foi rebatido pela esposa do ator, a também atriz Marilene Saade.

“Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês”, disse ela em uma publicação no Instagram, na última segunda-feira (03), que ela acabou apagando logo depois.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Stenio Garcia Faro (@steniogarciaoficial)

