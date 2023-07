Stênio Garcia revela receio de sequela grave após internação por septicemia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 15:00 Compartilhe

O ator Stênio Garcia segue em processo de recuperação após enfrentar quadro de septicemia aguda, que o levou à internação na última semana.

Nesta quinta-feira (13), o artista usou a sua conta no Instagram para publicar um vídeo em que exibe alguns exercícios de sua reabilitação.

O ator revelou ter receio de sofrer uma grave sequela: perder o movimento das pernas.

Com a ajuda da esposa, a também atriz Mari Saade, ele tem realizado movimentos leves e específicos para estimular o movimento de caminhar.

“Depois de quase uma semana no hospital, tive alta para continuar me recuperando em casa e meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho”, disse ele na legenda da publicação.

Stênio Garcia aproveitou para agradecer o apoio da esposa.

“Minha mulher é anja, insistiu em começar a me reabilitar, com movimentos leves e necessários para o dia a dia, e espero com muita fé e perseverança daqui a pouco conseguir retomar a minha rotina”, declarou ele, que também agradeceu a equipe médica que o acompanhou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Stenio Garcia Faro (@steniogarciaoficial)

