Stenio Garcia e mulher revelam relacionamento aberto: ‘Combinado não sai caro’

Marilene relembrou quando presenteou o marido com duas garotas de programa. Contudo, as coisas não aconteceram como planejado. “Ele disse que estava se sentindo mal e dispensei as meninas. Até gostei, porque seria na minha casa, receber pessoas que não conheço… Tive que pagar a elas R$ 2 mil. Ficaram me ameaçando, dizendo que não havia feito o PIX, mas fiz sim! Daí, resolvi levar a história para a imprensa e elas sumiram”, detalhou.