Stênio Garcia desabafa após internação: ‘Meu medo era não conseguir mais andar’

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, usou as redes sociais para desabafar após receber alta depois de ser internado com um quadro de septicemia. Em um vídeo, ele aparece fazendo exercícios leves, um dos tratamentos para a sua recuperação, e reforçou suas esperanças: “Dias melhores estão chegando”.

Em seu perfil do Instagram, Stênio compartilhou no início da tarde desta quinta-feira, 13, o medo de ter complicações após a internação. “Depois de quase uma semana no hospital eu tive alta para continuar me recuperando em casa e meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho”, compartilhou.

“Minha mulher e anja, a Mari Saade, insistiu em começar a me reabilitar com movimentos leves e necessários para o dia a dia e espero, com muita fé e perseverança, daqui a pouco conseguir retomar a minha rotina”, continuou o ator, agradecendo ao apoio que recebeu da mulher.

“A minha mulher, que não me deixou um segundo e está em casa me reabilitando, e a toda essa energia maravilhosa de orações que estou recebendo, porque dias melhores estão chegando”, agradeceu.

Ainda no post, Garcia encerrou pedindo aos fãs orações e agradeceu a equipe do hospital. “Peço que continuem na corrente de orações e sempre que for conquistando mais coisas vou dividir aqui com vocês que tanto oram e torcem por mim e eu sou muito grato aos médicos do hospital Samaritano que me salvaram”, disse.

