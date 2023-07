Stênio Garcia atualiza quadro de saúde após internação: ‘Não tenho mais infecção’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 15:22 Compartilhe

Stênio Garcia gravou um novo vídeo para atualizar seu quadro de saúde após ser internado no sábado, 1, com septicemia, infecção generalizada no sangue causada por bactéria. Segundo o ator de 91 anos, eçe já está se recuperando e começou tratamento com cortisona (conhecido também como corticosteroide).

“Eu estou vivo e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção”, disse.

“Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei tratamento com cortisona”, contou.

O ator ressaltou também sobre as falsas notícias sobre o seu estado de saúde. “A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Deseja a saúde, eu pelo menos faço isso porque sei que tem a lei do retorno”.

Recentemente, o nome do ator e de sua mulher, Mari Saade, foram envolvidos em polêmicas em torno de uma harmonização facial realizada por Stênio. O ator mostrou o resultado no programa Fofocalizando, no SBT. O caso abriu uma discussão sobre os limites do procedimento estético.

