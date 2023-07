Stênio Garcia apresenta ‘significativa evolução clínica’, afirma boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 18:15 Compartilhe

O ator Stênio Garcia, 91 anos, segue internado desde o último sábado (dia 1º), no Hospital Samaritano Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde deu entrada com quadro de septicemia aguda.

Segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (6) pela assessoria de comunicação do hospital, o artista apresenta “significativa evolução clínica” e tem “melhora progressiva”.

Mais cedo, o ator usou seu Instagram para comentar os boatos de que ele teria morrido e publicou um vídeo.

“A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas”, começou Stênio ao comentar sobre fake news.

“Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos!”, pediu ele.

Já na legenda, o ator disse que pessoas amigas ligaram chorando após receberem a falsa informação de sua morte.

