Stellantis vai produzir Fiat Titano em Córdoba, na Argentina

SÃO PAULO, 30 JAN (ANSA) – A Stellantis anunciou nesta quinta-feira (30) que vai começar a produzir a picape Fiat Titano na fábrica de Córdoba, na Argentina.

Segundo o presidente do grupo para a América do Sul, Emanuele Cappellano, a medida busca consolidar a presença da marca italiana em um segmento “historicamente relevante” para a Stellantis.

“Estamos anunciando o começo da produção da Titano na planta de Córdoba. Isso é um primeiro passo para a Stellantis ter uma família nova de produtos fabricados na Argentina, que faz parte da estratégia na América do Sul”, explicou Cappellano em coletiva de imprensa com jornalistas brasileiros.

Lançada em março de 2024, a Titano é a primeira picape média da história da Fiat e hoje é produzida no Uruguai.

O executivo também comentou a decisão do governo de Javier Milei de reduzir os impostos de importação de veículos elétricos e de alta gama. Carros de US$ 39 mil a US$ 71 mil terão alíquotas zeradas, enquanto aqueles acima desse patamar aproveitarão uma diminuição de 35% para 18%.

“Essas medidas viabilizam a comercialização de carros importados na Argentina nas faixas média e média-alta. É uma abertura que amplia as oportunidades de mercado para nós e para toda a indústria”, salientou o presidente. (ANSA).