Stellantis vai investir R$ 3 bilhões em fábrica da Citroën até 2030 no RJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 17:35 Para compartilhar:

A Stellantis anunciou nesta segunda-feira, 27, investimentos de R$ 3 bilhões na fábrica que produz atualmente carros da marca francesa Citroën em Porto Real, no sul do Rio de Janeiro. O valor corresponde à menor parcela na divisão dos R$ 30 bilhões a serem investidos pela montadora no Brasil entre 2025 e 2030.

Antes, a Stellantis já tinha anunciado a destinação de R$ 14 bilhões para a fábrica de Betim (MG), onde são produzidos hoje carros da marca Fiat, e outros R$ 13 bilhões para Goiana, no norte de Pernambuco, onde são fabricadas atualmente as picapes Toro, da Fiat, e Rampage, da Ram, além de três utilitários esportivos da marca Jeep: Commander, Compass e Renegade.

O anúncio de investimento em Porto Real aconteceu durante visita à fábrica do secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Vinicius Farah.

Entre os projetos contemplados pelos investimentos, a Stellantis vai produzir um modelo inédito em Porto Real nos próximos anos.

A expectativa, conforme a imprensa especializada, é que seja o utilitário esportivo Avenger, da marca Jeep.

Com os R$ 3 bilhões do novo ciclo, os investimentos na unidade de Porto Real desde 2011 vão superar R$ 13 bilhões.

Além do desenvolvimento de novos produtos, os recursos serão direcionados à pesquisa e desenvolvimento e modernização da fábrica.

Ao todo, a montadora promete lançar 40 novos produtos até 2030, entre atualização da linha atual e modelos completamente novos, e implementar nas fábricas plataformas que permitirão a produção tanto de carros convencionais, movidos a etanol ou gasolina, quanto veículos híbridos e puramente elétricos.