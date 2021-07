Stellantis usará fábrica no R. Unido para produzir van elétrica

TURIM, 6 JUL (ANSA) – A Stellantis investirá 100 milhões de libras esterlinas, com o apoio do governo britânico, na fábrica da marca Vauxhall, localizada em Ellesmere Port, para a produção de uma van totalmente elétrica, anunciou o grupo nesta terça-feira (6).

A ideia é que essa seja a primeira planta dedicada totalmente aos veículos elétricos e que, até o fim do ano que vem, também produza outros carros do tipo do grupo. A medida é mais um passo na direção da decisão do governo britânico de parar a venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2030.

“A sustentabilidade será garantida através de um melhor desempenho e este investimento de 100 milhões de libras esterlinas demonstra nosso compromisso com o Reino Unido e Ellesmere Port. Desejo agradecer aos nosso funcionários, competentes e motivados, pela sua paciência e o seu compromisso: nós nunca os abandonamos. Quero agradecer também os nossos parceiros do sindicato Unite the Union para a abertura demonstrada nas nossas relações e, naturalmente, o governo britânico pelo apoio contínuo”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares.

Construído em 1962, a fábrica de Ellesmere Port completará 60 anos no ano que vem. O Vauxhall Viva foi o primeiro carro a ser produzido no local em 1964 e, desde então, o local produziu mais de 5,2 milhões de veículos. (ANSA).

