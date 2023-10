Stellantis será destaque na Rio Innovation Week 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 19:13 Compartilhe

RIO DE JANEIRO, 2 OUT (ANSA) – Com soluções pioneiras voltadas ao futuro da mobilidade, a Stellantis estará presente na terceira edição da Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação na América Latina, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de outubro, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro.

As informações foram divulgadas em nota, que destaca que o grupo do setor automotivo, além de apresentar suas novas tecnologias, promoverá debates sobre as megatendências do setor, como o Decarbonization Panel, que ocorrerá em 4 de outubro no palco do Impact Hub.

Os participantes da RIW terão a oportunidade de conhecer de perto e em primeira pessoa as novas tecnologias híbridas da Stellantis, que combinam motorização com flexão térmica e eletrificação.

Um destaque será a apresentação da plataforma Bio-Hybrid, dotada de um novo dispositivo elétrico multifuncional capaz de fornecer energia mecânica e elétrica que gera torque adicional para o motor térmico do veículo, e ainda energia elétrica para carregar a bateria adicional de Lítio-Íon de 12 Volts.

Em 6 de outubro haverá ainda a conferência da Stellantis com a participação da Open Innovation Manager da Stellantis para a América do Sul, Marina Lima, e o CEO e fundador de Embeddo, Daniel Giacometti. (ANSA).

