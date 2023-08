Stellantis reestrutura serviços financeiros no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 12:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 AGO (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis anunciou nesta segunda-feira (21) uma reestruturação de seus serviços financeiros no Brasil.

A nova estrutura, consolidada na Stellantis Serviços Financeiros, se apoia em dois braços operacionais: Stellantis Financiamentos (varejo) e Banco Stellantis (atacado).

“Essa nova estrutura permitirá maior alinhamento com as estratégias das marcas, proporcionando sinergias entre atacado e varejo, além de agilidade e simplificação das operações, sempre com foco na crescente satisfação dos clientes e da rede” disse Dominique Signora, responsável pela Stellantis Financial Services na América do Sul.

Na prática, o Banco PSA passará a se chamar Stellantis Financiamentos e, até o fim deste ano, assumirá as atividades de varejo para os clientes finais de todas as marcas do grupo no Brasil.

O Banco Fidis, por sua vez, passará, também até o fim de 2023, a ser provedor das atividades de financiamento aos concessionários de todas as marcas da Stellantis. Além disso, a instituição, rebatizada como Banco Stellantis, já assumiu as operações de financiamentos dos clientes corporate.

“A nova estrutura é mais um passo da Stellantis na direção de se tornar uma companhia tecnológica de mobilidade, preparada para atender todas as necessidades de seus clientes, e está em linha com o plano estratégico global Dare Forward 2030”, destacou Antonio Filosa, presidente da Stellantis para América do Sul. (ANSA).

