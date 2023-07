Stellantis promete produzir 1 milhão de carros por ano na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 10 JUL (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis se comprometeu nesta segunda-feira (10) a trabalhar para voltar a produzir 1 milhão de veículos por ano na Itália, país de origem de uma de suas principais marcas, a Fiat.

A declaração chega em meio às pressões do governo italiano para a empresa aumentar a produção e os investimentos no país.

“Estou confiante de que criaremos as condições para reverter a tendência de queda dos volumes de produção nos próximos dois anos e para construir um caminho para fabricar 1 milhão de veículos [ao ano] na Itália”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, após um encontro com o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.

O executivo também garantiu que a fábrica de Melfi, no sul do país, produzirá um quinto modelo, que se juntará aos quatro já anunciados. “Tratam-se de modelos premium de alto valor para marcas estrangeiras, além de um italiano na nova plataforma STLA-M, apresentada na semana passada”, ressaltou Tavares.

No início do mês, a Stellantis já havia anunciado um investimento de até 200 milhões de euros para criar um “campus verde” na sede de Mirafiori, em Turim. (ANSA).

