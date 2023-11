Stellantis promete investimento recorde no Brasil em 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2023 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 23 NOV (ANSA) – O CFO da Stellantis para a América Latina, Carlos Kitagawa, anunciou “enormes investimentos” no Brasil por ocasião do início da produção, a partir de 2024, de automóveis com alimentação Bio Hybrid.

“Estamos prestes a anunciar o maior investimento no setor automobilístico aqui no Brasil e será em breve, porque inclui o nosso processo de descarbonização”, afirmou Kitagawa durante sua participação no Congresso AutoData Perspectives 2024, em São Paulo.

Com a plataforma Bio Hybrid serão produzidos carros híbridos flex leves, autorrecarregáveis e plug-in, até 100% elétricos.

A nova tecnologia é resultado do programa Bio-Electro, criado pela Stellantis para desenvolver soluções de eletrificação próprias para o mercado brasileiro, em parceria com universidades e startups.

“A nossa região é muito significativa para a Stellantis no mundo e estamos sem dúvida convencidos de que continuaremos fazendo investimentos muito grandes aqui”, concluiu o executivo.

(ANSA).

