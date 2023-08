Stellantis mantém liderança na América do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/08/2023 - 14:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 8 AGO (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis iniciou o segundo semestre de 2023 mantendo sua liderança nos principais mercados da América do Sul.

Em território brasileiro, a Stellantis fechou julho com um total de 367 mil veículos vendidos no acumulado do ano, além de uma participação de mercado de 31,9%.

Ao todo, a empresa emplacou 64.019 veículos no Brasil, número que representa um acréscimo de 4.825 unidades em comparação com junho.

No acumulado do ano, quatro carros da Stellantis marcaram presença em uma lista dos 10 modelos mais vendidos do país: Strada, Argo, Mobi e Compass.

No mercado argentino, por sua vez, o grupo teve 11,9 mil carros comercializados, bem como 30,8% de market share. Já no Chile, as vendas somaram 21,7 mil unidades e garantiram 30,9% de participação. (ANSA).

