Stellantis lidera vendas em mercados da América do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/02/2024 - 15:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 FEV (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis iniciou o ano de 2024 mantendo a liderança dos principais mercados da América do Sul.

Ao todo, a Stellantis fechou o mês de janeiro com 62,8 mil veículos vendidos no continente, além de 23,6% de participação no mercado.

Esses números contabilizados pelo grupo possibilitaram um avanço de market share de 0,4 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023.

Em solo brasileiro, a empresa contabilizou 45,6 mil vendas, com participação de 29,9%, enquanto na Argentina, a Stellantis comercializou 11,9 mil automóveis, somando 36,9% de market share.

A Stellantis também viu Fiat, Jeep e Peugeot ficarem entre as 10 marcas mais vendidas no primeiro mês de 2024 no continente sul-americano.

Além disso, a Fiat fechou janeiro como a marca mais vendida na América do Sul, com 36,9 mil unidades comercializadas e 13,9% de participação nas vendas totais da região. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias