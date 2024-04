Stellantis lidera vendas em mercados da América do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/04/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 ABR (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis manteve a liderança dos principais mercados da América do Sul em março.

Ao todo, a Stellantis fechou o terceiro mês de 2024 com 65.841 unidades emplacadas, o equivalente a 23,2% das vendas totais no mercado do continente.

Caso unirmos os três maiores mercados da região, que são Brasil, Argentina e Chile, a companhia vendeu 191.429 unidades em 2024.

Em solo brasileiro, o grupo contabilizou mais de 52 mil veículos comercializados e 29,5% de participação em março. Já se analisarmos os três primeiros meses do ano, os números sobem para mais de 147 mil carros emplacados e 30,3%.

Com a Fiat campeã de vendas (36,3 mil unidades comercializadas) em março no Brasil, o ranking dos 10 veículos mais vendidos no mês no país tem as presenças da Strada, do Argo e do Mobi. (ANSA).