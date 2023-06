Stellantis lidera maiores mercados da América do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/06/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 JUN (ANSA) – A Stellantis continua a avançar na liderança dos principais mercados após encerrar o mês de maio com 244 mil unidades vendidas no acumulado do ano no Brasil (32,2% de participação), 57,7 mil veículos registrados na Argentina (31,3%) e 16,9 mil unidades no Chile (12,33%).

No Brasil, a Fiat se mantém na liderança do mercado no país no acumulado do ano, enquanto a picape Strada avança como a número um em vendas. No total, a marca registra desde janeiro 164.463 unidades emplacadas e 21,7% de participação de mercado.

Ao todo, dois modelos da Fiat estão entre os 10 mais vendidos do mercado – a líder Strada e o Argo.

Além disso, o Jeep Compass é o SUV mais vendido do ano. Com 53.554 unidades comercializadas e uma participação de 19,1% entre os SUVs no acumulado do ano, a Jeep também continua na liderança do principal segmento do mercado em 2023.

A marca garantiu 7,1% de participação de mercado no acumulado do ano. O Jeep Compass é o SUV mais vendido do país desde janeiro, considerando todas as categorias. O modelo soma 26.014 emplacamentos ao longo de 2023, garantindo sua liderança entre os SUVs e também sua participação entre os Top 10 modelos mais vendido do Brasil.

Já na Argentina, a Stellantis avança na liderança do mercado automotivo, com 57.666 unidades vendidas e uma participação de mercado de 31,3%. A produção acumulada nas plantas de Ferreyra e El Palomar já supera a marca de 72 mil unidades.

Com isso, a marca Fiat contabiliza cerca de 27 mil unidades vendidas desde janeiro, com 14,6% de participação no mercado, seguida pela Peugeot, com mais de 20 mil unidades e 11% de participação.

No Chile, a empresa se mantém no topo, com 16.840 unidades emplacadas e 12,33% de participação de mercado no acumulado do ano. A Peugeot se mantém entre as cinco marcas mais vendidas e acumula 7.681 unidades comercializadas, com 5,63% de participação.

Por sua vez, a marca Opel também é destaque, com 1.752 unidades comercializadas no acumulado do ano e uma participação de mercado de 1,26%. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias