Stellantis impulsiona Brasil com novo centro tecnológico

BETIM, 11 MAR (ANSA) – por Lucas Rizzi – A Stellantis inaugurou nesta terça-feira (11) um Centro de Desenvolvimento de Produtos e Mobilidade Híbrida-Flex no polo automotivo do grupo em Betim (MG) e anunciou a contratação de mais 400 engenheiros no Brasil.

O evento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin, dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos), além do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do presidente global da Stellantis, John Elkann, em sua primeira visita à fábrica mineira desde o surgimento do grupo.

“A Stellantis está dando exemplo de uma empresa que se dispõe a trabalhar com o governo, a cumprir as regras e a fazer com que a inovação e o conhecimento científico e tecnológico sejam uma marca registrada deste país”, disse Lula em discurso inflamado durante a cerimônia em Betim.

Antes da inauguração, o presidente passou por uma linha de montagem na fábrica e foi acolhido de forma calorosa pelos funcionários, com beijos, apertos de mão e gritos de “Lula, eu te amo” e “Olê, olê, olá, Lula, Lula”.

O centro vai desenvolver tecnologias de última geração para os veículos híbridos-flex da companhia, que aposta na combinação entre motores a etanol e diferentes graus de eletrificação para descarbonizar a frota automotiva no Brasil, segundo maior produtor de biocombustíveis no mundo.

Os dois primeiros híbridos-flex – o Pulse e o Fastback, ambos da Fiat – foram lançados no fim de 2024, e a Stellantis já planeja uma série de novidades para este ano, bem como a chegada ao Brasil da fabricante chinesa de carros elétricos Leapmotor.

A novidade já é fruto do plano de investimentos de R$ 32 bilhões anunciado pela Stellantis na América do Sul para o biênio 2025-30, sendo R$ 30 bilhões no Brasil (maior aporte da história da indústria automotiva no país) e cerca de R$ 2 bilhões na Argentina.

“O Brasil e a América do Sul ocupam um lugar cada vez mais importante no conjunto dos negócios globais da Stellantis”, declarou Elkann em discurso em português.

“O Brasil nos inspira a buscar novas soluções tecnológicas e é referência mundial quando se fala em transição energética.

Estamos comprometidos com o futuro do país”, acrescentou.

Em janeiro passado, a Stellantis já havia anunciado que faria 1,5 mil contratações em 2025 para a área de produção, das quais aproximadamente 90% serão destinadas à planta de Betim, histórica fábrica da Fiat que completará 50 anos em 2026.

Atualmente, o grupo possui mais de 30 mil funcionários no Brasil (sendo 16 mil na unidade mineira), quadro que “vem crescendo de forma consistente nos últimos anos”, segundo o presidente da companhia para a América do Sul, Emanuele Cappellano.

“A decisão das empresas de investir depende muito do ambiente de negócios, e hoje encontramos no Brasil um ambiente propício.

A Stellantis confia no destino do Brasil, e por isso investe para moldar a mobilidade do futuro”, salientou o executivo.

