Stellantis garante liderança na Am. do Sul pelo 4º ano seguido

SÃO PAULO, 14 JAN (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis garantiu a liderança do mercado sul-americano pelo quarto ano consecutivo, além de ter quebrado recordes em 2024.

Entre janeiro e dezembro, a Stellantis comercializou 916 mil veículos, um aumento de 37.502 unidades em comparação com o mesmo período de 2023. O grupo também somou 22,9% de participação no mercado da região.

Em território brasileiro, a Stellantis também fechou 2024 na liderança do mercado. Ao todo, o grupo emplacou 734 mil veículos, o que representa um aumento de 47.394 em relação ao mesmo período do ano retrasado.

No decorrer de 2024, ano que o grupo anunciou R$ 32 bilhões em investimentos, a Stellantis estabeleceu um novo recorde de produção, com mais de 90 mil unidades fabricadas no período.

Entre as marcas, a italiana Fiat registrou 521 mil veículos vendidos, somando 118 mil carros à frente da segunda colocada, enquanto o Jeep Compass garantiu a primeira colocação entre os SUVs médios pelo oitavo ano seguido. (ANSA).