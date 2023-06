Stellantis escolhe TIM para dar conectividade a novo veículo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 14:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 JUN (ANSA) – A TIM anunciou que foi escolhida pela Stellantis para fornecer conectividade à picape Rampage, novo modelo da marca RAM e próximo lançamento do grupo automotivo.

Presente em veículos da Jeep e da Fiat, a TIM também estará nos modelos da fabricante norte-americana com objetivo de oferecer internet 4G para a plataforma RAM Connect.

A tecnologia permite que os consumidores tenham acesso a uma variada gama de serviços e entretenimento embarcados dentro do veículo.

A nova Rampage, primeiro projeto da RAM concebido e desenvolvido no Brasil, chegará às concessionárias no início de agosto.

“Temos um histórico de sucesso com a Stellantis, que une mobilidade à conectividade. Nossa liderança na cobertura 4G no Brasil e a expertise em projetos de IoT nos diferencia no mercado como o principal fornecedor de conectividade para diferentes segmentos da indústria, como o automobilístico”, disse Paulo Humberto Gouvea, diretor de soluções corporativas da TIM. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias