Stellantis escolhe Fiat para lançar 1º híbrido-flex no Brasil

18/10/2024 - 9:13

SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) – A marca italiana Fiat é a escolhida pela Stellantis para lançar o primeiro veículo híbrido-flex do grupo automotivo no Brasil, marcando o início da geração “Bio-Hybrid” no maior mercado da América Latina.

O modelo já está em produção no polo automotivo em Betim (MG) e será lançado oficialmente em novembro, mas a empresa ainda faz mistério sobre o nome do carro.

“O lançamento do primeiro veículo híbrido-flex concebido e produzido no país representa mais um marco para a indústria automotiva brasileira e para a engenharia da Stellantis na América do Sul”, afirmou o presidente do grupo para a América do Sul, Emanuele Cappellano.

“Esse modelo contribuirá para a descarbonização da mobilidade no país, além de impulsionar a evolução do setor automotivo e iniciar o processo de nacionalização da eletrificação, colocando o Brasil em uma posição de destaque em relação a outros mercados”, acrescentou.

A Stellantis investirá R$ 32 bilhões na América do Sul entre 2025 e 2030, sendo R$ 30 bilhões no Brasil, com previsão de lançar mais de 40 produtos e oito powertrains ao longo dos próximos anos, com destaque para os veículos Bio-Hybrid.

A tecnologia, que mistura motores flex com diferentes níveis de eletrificação, é a aposta do grupo para a descarbonização do mercado automotivo brasileiro, se aproveitando da ampla difusão do etanol, combustível mais limpo que a gasolina, em território nacional.

“É uma solução inteligente e natural, que se apoia em uma vantagem competitiva nacional. O uso do etanol nos proporciona uma oportunidade única de fazer a diferença e manter o protagonismo da Stellantis na mobilidade limpa, segura e acessível”, ressaltou Cappellano.

Em 1979, a Fiat já foi responsável pela fabricação do primeiro modelo movido a etanol produzido em série no mundo, o 147. (ANSA).