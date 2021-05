Stellantis e Foxconn se unem para criar tecnologias digitais

TURIM, 18 MAI (ANSA) – O grupo Stellantis e a Foxconn – fornecedora da Apple – desenvolverão tecnologias digitais avançadas para automóveis em uma joint venture chamada Mobile Drive, informam as duas empresas em nota oficial nesta terça-feira (18).

As marcas firmaram um memorando de acordo não vinculante para dar vida a nova joint venture, que terá investimento igual das partes (50/50). A ideia é acelerar as mais avançadas tecnologias para o mercado automobilístico, tanto dentro do carro como para os “carros conectados”.

Ainda conforme a nota, a Mobile Drive estará apta a colocar em campo ofertas competitivas para contratos globais dos veículos da Stellantis e de outras empresas do setor automobilístico. A ideia é juntar toda a capacidade da Stellantis para projetar automóveis com a capacidade da Foxconn de desenvolver softwares e hardwares destinados ao consumidor final. Assim, a mistura quer romper “novas fronteiras” nas informações a bordo dos veículos e a capacidade de entretenimento.

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, afirmou que “depois do nascimento da Stellantis, estamos aqui de novo falando de um movimento estratégico”.

“O [anúncio] de hoje é um tijolo na estratégia que apresentaremos ao fim do ano. Quando nós criamos a Stellantis, em 16 de janeiro de 2021, disse claramente que nós colocaríamos o software e a experiência do cliente no centro da Stellantis.

Para nós, é muito claro, desde o primeiro dia, que precisamos nos transformar e o software está no centro do nosso compromisso. Através dessa joint venture, mudaremos o modo como projetamos nossos carros, o ritmo com o qual fazemos isso e a frequência”, afirmou Tavares na coletiva.

Por sua vez, o presidente da Foxconn, Young Liu, disse que “os veículos do futuro serão sempre mais guiados e caracterizados por softwares”. “Os clientes de hoje e aqueles de amanhã pedem e esperam soluções sempre mais criativas e baseadas em softwares, soluções que permitam conectar os condutores e os passageiros do veículo, dentro e fora. Mobile Drive pretende andar ao encontro e superar essas expectativas graças ao envolvimento dos times de design e engenharia de software e hardware”, acrescentou.

