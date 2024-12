Stellantis e CATL construirão fábrica de baterias na Espanha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TURIM, 10 DEZ (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis anunciou nesta terça-feira (10) um acordo com a chinesa CATL para investir até 4,1 bilhões de euros (R$ 26 bilhões) com o objetivo de construir uma fábrica de baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP) em Zaragoza, na Espanha.

O início da produção está previsto para o fim de 2026, e a unidade poderá atingir até 50 GWh, dependendo da evolução do mercado de energia na Europa e do apoio das autoridades espanholas e da União Europeia.

“A joint venture 50-50 fortalecerá a posição de destaque da Stellantis no mercado europeu de baterias LFP, permitindo à montadora oferecer veículos elétricos mais acessíveis, duráveis e de alta qualidade”, diz um comunicado da empresa, que menciona “carros de passeio, crossovers e SUVs dos segmentos B e C com autonomia intermediária”.

“A Stellantis está comprometida com a construção de um futuro descarbonizado, adotando todas as tecnologias avançadas de baterias disponíveis para oferecer veículos elétricos competitivos aos nossos clientes”, declarou John Elkann, presidente do grupo.

“A joint venture levou nossa parceria com a Stellantis a um novo patamar, e estou confiante de que a nossa tecnologia de baterias de vanguarda, juntamente com nosso amplo conhecimento operacional e a experiência de décadas da Stellantis na gestão de negócios em Zaragoza, resultarão em uma grande história de sucesso para a indústria”, disse Robin Zeng, presidente e CEO da CATL. (ANSA).